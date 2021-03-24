جثمان المؤرخ الكوردي كمال مظهر يوارى الثرى في السليمانية

2021/03/24 | 09:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يتم، اليوم الاربعاء، تشييع جثمان جثمان المؤرخ الكوردي الدكتور كمال مظهر الى مثواه الاخير على تلة سيوان في مدينة السليمانية.

هذا ووصل، مساء امس الثلاثاء، جثمان المؤرخ الكوردي الدكتور كمال مظهر الى مطار اربيل الدولي وكان في استقبال الجثمان وزير الثقافة في حكومة اقليم كوردستان وعدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين.

وستقام مراسيم تشييع مهيبة في مدينة اربيل ومن ثم سينقل الجثمان الى الاكاديمية الكوردية والى منزل ومكتبة الراحل لآخر مرة وبعد ذلك سيودع الجثمان نحو مدينة السليمانية ليوارى الثرى هناك بجانب المؤرخ الكوردي المعروف محمد امين زكي بك في تلة سيوان.

وغيب الموت يوم الثلاثاء 2021/3/16، الكاتب والمؤرخ الكوردي الكبير الدكتور كمال مظهر في ألمانيا عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

كمال مظهر أحمد من مواليد الـ 14 من شباط عام 1937، في ناحية آغجلر التابعة لقضاء جمجمال، كون والده كان يعمل انذاك موظفا في الناحية، بعدها انتقلوا الى السليمانية حيث انهى فيها دراسته المتوسطة والاعدادية.



ودخل دار المعلمين العالية (كلية التربية فيما بعد) ببغداد وتخرج فيها سنة 1959.



وقد حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ بمرتبة الشرف عام 1959.

سافر إلى الاتحاد السوفيتي السابق لإكمال دراسته العليا وحصل على الدكتوراه سنة 1963 من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية مع الراحل عزالدين مصطفى رسول، ولم يقف عند هذا الحد، بل استمر للحصول على شهادة اخرى للدكتوراه من المعهد ذاته سنة 1969 وهي أعلى شهادة معروفة في الاتحاد السوفيتي آنذاك.

عاد إلى العراق وعمل مدرسا في قسم التاريخ بكلية الآداب ورقي إلى مرتبة الأستاذية سنة 1981.



أعيرت خدماته إلى المجمع العلمي الكوردي وشغل منصب الأمين العام ومساعد رئيس المجمع للشؤون العلمية بين عامي 1971 و1975.

اشرف على العديد من رسائل وأطروحات الدراسات العليا في جامعات عديدة وكانت معظم هذه الرسائل والاطروحات تدور حول الشؤون الإيرانية وقضايا تاريخ العراق المعاصر والسياسة التركية ومسائل الفكر والاستشراق والشخصيات التي قدر لها أن تقوم بدور مهم في تكوين العراق الحديث والمعاصر.

كان الأستاذ الدكتور كمال مظهر احمد يؤكد باستمرار على أهمية الأخوة العربية الكوردية ليس على مستوى الوطن فحسب وإنما على المستوى القومي.



ومما كان يصرح به باستمرار أن الكورد كسبوا بعد دخولهم الدين الإسلامي الشيء الكثير فلقد تحولوا إلى عنصر مهم.



من عناصر بناء الحضارة العربية الإسلامية والشواهد في هذا المضمار أكثر من أن تحصى ومنها مثلا جيش صلاح الدين الأيوبي، فالمؤرخ عماد الدين الكاتب والمؤرخ ابن الأثير الذي قلما يلتقي مع عماد الدين كاتب صلاح الدين الأيوبي في هكذا قضايا يؤكد أن نحو نصف جيش صلاح الدين الأيوبي كان من المتطوعين الكورد وهناك شواهد أخرى كثيرة.

PUKmedia خاص

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