وفد وزاري ’رفيع’ يصل الأردن تمهيداً لاجتماعات المجلس التنسيقي الثلاثي

2021/03/24 | 09:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، وصول وفد المجلس التنسيقي العراقي- الأردني-المصري، إلى العاصمة الأردنية عمان.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (24 آذار 2021) إن "الوفد التنسيقي العراقي الأردني المصري وصل العاصمة الأردنية عمّان مساء أمس الثلاثاء".

وبحسب البيان، "ضم الوفد، رئيس المجلس وزير التجارة د.



خالد نجم بتّال، والمنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد نعيم الغزي، إلى جانب وزراء الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، المهندسة نازنين محمد وسو، والنقل السيد ناصر حسين بندر، والصناعة والمعادن السيد منهل عزيز محمود، والكهرباء المهندس ماجد عبد الإمارة، والزراعة السيد محمد كريم جاسم".

وأشار البيان إلى أن "الوفد سيباشر عقد لقاءاته الثنائية والثلاثية مع الجانبين الأردني والمصري اعتباراً من صباح اليوم غد لبحث مذكرات التفاهم المبرمة بين الأطراف الثلاث، ومناقشة سبل وآليات تفعيلها".

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