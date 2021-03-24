2021/03/24 | 10:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم عبد الإله.. القضاء يستبعد 7 مرشحين من الانتخابات الأولمبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم عبد الإله.. القضاء يستبعد 7 مرشحين من الانتخابات الأولمبية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم عبد الإله.. القضاء يستبعد 7 مرشحين من الانتخابات الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).