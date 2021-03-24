القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب في السليمانية

2021/03/24 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “نتيجة للتنسيق العالي والدقيق بين مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن ومديرية أسايش السليمانية وبتنفيذ من قبل قوة مشتركة، أُلقي القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق المادة (١/٤) إرهاب كانوا متواجدين في محافظة السليمانية”.

وأضاف البيان أن “المطلوبين كانوا يظنون منهم إنهم سيكونوا بعيدين عن عيون الأجهزة الأمنية الا أن التنسيق المشترك أثمر عن القاء القبض على المتهمين وسُلموا إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.



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