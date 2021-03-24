محافظ صلاح الدين يشيد بدور الحشد في حفظ الأمن وتسهيل عودة النازحين

2021/03/24 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اثنى محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، الأربعاء، على دور قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي بحفظ الأمن في المحافظة، وتسهيل عودة العوائل النازحة لمناطقها.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “محافظ صلاح الدين عمار الجبوري زار قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والتقى قائد عمليات صلاح الدين للحشد صفاء الساعدي ومعاونه قحطان الباوي، وبحث معهما الملف الأمني في المحافظة والتأكيد على توحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة”.

وأضاف ان “المحافظ اثنى على الجهود التي يقوم بها الحشد من حفظ الأمن وتسهيل عودة العوائل، ودعا اهالي المحافظة الى توحيد الجهود ومساندة القوات الأمنية ودعمها بالمعلومات للحفاظ على الأمن والاستقرار”.



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