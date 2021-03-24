الوفد الوزاري العراقي يلتقي رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

2021/03/24 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

التقى الوفد الوزاري العراقي الذي وصل إلى عمان، الأربعاء (24 آذار 2021)، رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء الأردني، استقبل وفد المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري بحضور الوفد الوزاري الأردني".

يتبع .



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