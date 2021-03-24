استمرار انخفاض الدولار لليوم الثاني على التوالي دون سعره الرسمي في البورصات المحلية

2021/03/24 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتنشر وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الاربعاء، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد وعدد من المحافظات.وبحسب أصحاب محال الصيرفة، فقد جاءت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لهذا اليوم كالأتي:بورصة الكفاح: 143,300 دينار لكل 100 دولارالسعر في الصيرفات ( تقريبي) البيع: 142,750دينار لكل 100 دولارالشراء: 143,750 دينار لكل 100 دولار البصرة / بورصة 142,500 دينار لكل 100 دولاراربيل / بورصة 143,900 دينار لكل 100 دولارالنجف / بورصة143,350 دينار لكل 100 دولارالموصل / بورصة143,800 دينار لكل 100 دولار

ويأتي الانخفاض في سعر صرف الدولار لليوم الثاني على التوالي، دون السعر الرسمي في البنك المركزي، والبالغ 145 دينار مقابل كل دولار.

ويتوقع مختصون بالشأن الاقتصادي، أن أسعار صرف الدولار سترتفع أكثر مما اقره البنك المركزي العراقي، بعد استقرارالسوق على سعر الصرف، بعد تثبيت الموازنة للعام الحالي.

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