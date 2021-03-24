وفاة وزير المالية الاماراتي حمدان بن راشد آل مكتوم

2021/03/24 | 10:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)عن وفاة نائب حاكم إمارة دبي ووزير المالية الإماراتي، حمدان بن راشد آل مكتوم، عن عمر ناهز 75 عاما.ونعى محمد بن راشد أخاه الأكبر بتغريدة عبر تويتر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون ...رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي..وأحسن مثواك ..وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم ..".في عام 1998، أسس الراحل جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بموجب مرسوم حكومي بهدف دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي وتشجيع برامج التميز و الموهبة./انتهى8

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