2021/03/24 | 10:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب في السليمانية.وقالت الوزارة في بيان، إنه “نتيجة للتنسيق العالي والدقيق بين مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن ومديرية أسايش السليمانية وبتنفيذ من قبل قوة مشتركة، أُلقي القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق المادة (١/٤) إرهاب”.واضافت أن “المطلوبين كانوا متواجدين في محافظة السليمانية ظناً منهم إنهم سيكونوا بعيدين عن عيون الأجهزة الأمنية إلا أن التنسيق المشترك أثمر عن إلقاء القبض على المتهمين وسُلموا إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة ارهابيين في السليمانية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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