العمل تبدأ ترويج معاملات القروض الصغيرة للعاطلين

2021/03/24 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن بدء ترويج معاملات القروض الصغيرة للمستفيدين من العاطلين ضمن الدفعة 30.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “تمت المباشرة بترويج معاملات القروض الصغيرة للعاطلين ضمن الدفعة 30، وسيتم اكمال معاملات المقترضين شرط وجود كفيل موظف عسكري اومدني او متقاعد”.

واوضح باهض ان “عدد المستفيدين ممن ظهرت اسماؤهم ضمن الدفعة المذكورة يبلغ 224 ألف عاطل، لكن الدائرة ستطلق القروض لخمسة الاف منهم وتم نشر الاسماء على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، اما بقية الدفعات فسيجري شمولهم لاحقا”.

وبين ان «تسديد القروض سيكون بعد مضي سنة من تسلم الصك الخاص بالقرض»، منوها بان المستفيدين من القروض سترفع اسماؤهم من قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بالباحثين عن العمل».

وتابع ان «الوزارة حددت مدة ترويج معاملات القروض خلال ثلاثة اشهر بعدها يسقط حق المشمولين، معلنا ان «الوزارة ستطلق كل ثلاثة اشهر دفعات للعاطلين وتمنحهم القرض بحسب التخصيصات المتوفرة في صندوق القروض».

واشار باهض الى «التنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة لدعم مشروع القروض الخاصة بالعاطلين بهدف اطلاق كل الدفعات تباعاً لتوفير بيئة معيشية لهذه الشريحة تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الراهن».



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