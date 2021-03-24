2021/03/24 | 10:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية المرور في محافظة البصرة، الاربعاء، عن تشكيل مفارز لمحاسبة المخالفين من سائقي المركبات الخصوصي ويعملون أجرة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اذار 2021)، انه "إستجابة لمناشدات سائقي المركبات الأجرة وجهت مديرية المرور العامة بتشكيل مفارز لمحاسبة المخالفين سائقي المركبات الخصوصي ويعمل أجرة".

واضافت المديرية انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالغرامة او حجز المركبة لمدة قد تصل عشرة أيام"، داعية "كافة السائقين الى الإلتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة لتجنب المحاسبه القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من مرور البصرة بشأن المركبات ’الخصوصي’ العاملة بصفة ’تكسي’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من مرور البصرة بشأن المركبات ’الخصوصي’ العاملة بصفة ’تكسي’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).