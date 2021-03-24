المالية النيابية لـ«الاقتصاد نيوز»: صندوق التقاعد يواجه الافلاس

2021/03/24 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، أن صندوق التقاعد مصيره الإفلاس بسبب السياسات الحكومية.

وقال الجبوري، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تدفع سنويا من خزينة الدولة لقوانين العدالة الانتقالية المتمثلة برواتب ضحايا الإرهاب والسجناء السياسيين ورفحاء وغيرها، 20 تريليون دينار"، مضيفا أن صندوق التقاعد يأخذ توقيفات تقاعدية تقدر 10٪ من رواتب الموظفين و15٪ تدفعها وزارة المالية".

وأكد أن صندوق التقاعد يدفع حاليا أموال اكثر من ايراداته بنسبة 23٪، مما يعني ان صندوق التقاعد سيفلس تماما خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإفلاس بسبب القوانين التي صدرت وزيادة الحد الأدنى للرواتب وغيرها.

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