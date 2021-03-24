نتانياهو يتصدّر الانتخابات التشريعية لكنّ بقاءه في منصبه رهن التحالفات

2021/03/24 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناصرون لحزب “يمينا” الإسرائيلي ينتظرون نتائج الانتخابات في المقر الرئيسي لحملة الحزب في تل أبيب في 23 آذار/مارس 2021 © ا ف ب جيل كوهين ماغن القدس (أ ف ب) – تصدّر حزب الليكود اليميني الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتانياهو نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء في الدولة العبرية، وهي الرابعة في غضون سنتين، وفق […]

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