2021/03/24 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة,-(أ ف ب) – تعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم، بسبب سفينة حاويات عملاقة جنحت بسبب رياح عنيفة وعلقت أثناء عبورها الممرّ المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بحسب ما أفادت مواقع متخصّصة.وأظهرت صورة نُشرت الثلاثاء سفينة الشحن التايوانية العملاقة “إم في إيفر غيفن” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).