2021/03/24 | 10:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، السبب الرئيس لعدم تمرير الموازنة في الجلسة السابقة، فيما أشارت إلى أن التصويت على الموازنة لا يعني المصادقة على سعر الصرف.وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية استكملت جميع بنود الموازنة ولم يتبقَ سوى المادة 11 منها”، مبيناً أن “اتفاقاً حصل مع الإقليم بهذا الخصوص، وتم وضع صيغة جديدة تلزم الإقليم تسليم المستحقات النفطية وغير النفطية من قبل حكومة كردستان لذلك حصل الخلاف ولم يتم التصويت على الموازنة”.واضاف “بعد رفع الجلسة لم يطرأ أي تغيير أو اجتماع على الموازنة لأن النظام الداخلي يشترط عند عقد اجتماع أي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح نيابي جديد يتعلق بسعر صرف الدولار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح نيابي جديد يتعلق بسعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح نيابي جديد يتعلق بسعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).