القبض على 6 متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة في المثنى

2021/03/24 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 6 متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز شرطة محافظة المثنى ألقت القبض على (6) متهمين مطلوبين للقضاء صادرة بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المواد القانونية (432) و (9/2 أحوال شخصية) و (456) و (413) من قانون العقوبات العراقي".

وأشارت المديرية الى إنه "تم إحالة المتهمين الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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