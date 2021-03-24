العثور على حقل للالغام شرقي صلاح الدين

2021/03/24 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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شرعت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت، اليوم الاربعاء، بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض صادرة بحق مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة أسفرت القبض على(14) متهما بمواد قانونية مختلفة واودعتهم التوقيف".واضاف البيان انه "تم العثور على حقل للالغام في منطقة حقول نفط علاس شرق المحافظة، وتم تفكيكه من قبل الجهد الهندسي لقيادة العمليات لغرض تفجيره".

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