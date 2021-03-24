2021/03/24 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، القبض على (32) متهما خلال اليومين الماضيين.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت نفذت واجبات ومهام أمنية في ربوع المحافظة لغرض حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة".وبينت إن "الحملة أسفرت القبض على (32) متهما مطلوبين بقضايا تنوعت بين المخدرات والسرقة والسطو المسلح وحمل السلاح غير مرخص".

واضافت انه "تم ضبط (92) عجلة، و(108) دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تلقي القبض على 32 متهما خلال اليومين الماضيين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تلقي القبض على 32 متهما خلال اليومين الماضيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).