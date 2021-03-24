الصدر يتهم اجندات خارجية لتشويه سمعة المقاومة مبدياً استعداده للتعاون مع الحكومة لانهاء انفلات السلاح

2021/03/24 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أجندات خارجية بـ”تشويه سمعة المقاومة”، مبديا استعداده للتعاون مع الحكومة لإنهاء انفلات السلاح.ودعا الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر، “الحكومة العراقية العمل بجد وحزم ضد كل الاعمال المسلحة التي تستهدف أمن … Readmore

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