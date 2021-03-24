تعرف على مجموعة سيارات جيلي الصينية

2021/03/24 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعد جيلي واحدة من أشهر صناع السيارات الصينية في العالم حالياً، وفي الدول العربية بشكل خاص، وهي توفر مجموعة مميزة من السيارات، واليوم سنعرفك على أنواعها وأهم مواصفاتها وأسعارها.

جيلي بنراي

أول سيارات جيلي المتوفرة في المملكة العربية السعودية وأرخصها هي سيارة سيدان مدمجة بإسم جيلي بينراي، حيث تتمتع بتصميم رياضي ديناميكي وشبك أمامي ماسي أنيق، بجانب امتلاكها مقصورة راقية مع كسوة جلدية مميزة ونظام معلوماتي ترفيهي حديث عبر شاشة 10.25 إنش، والكثير من أنظمة الأمان، ومحرك تيربو سعة 1 لتر بقوة 134 حصاناً وسعر يبدأ من 57,200 ريال سعودي.

جيلي كولراي

ننتقل بعد ذلك إلى جيلي كولراي، والتي تأتي على هيئة كروس أوفر مدمجة أنيقة مع تصميم عصري ومقصورة فاخرة بكسوة جلدية كاملة راقية مع تطريزات تبرز رقي وجودة التصنيع، في حين تستمد قوتها من محرك 3 سلندر 1.5 لترات بقوة 177 حصاناً مع ناقل أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 7 سرعات وتأتي بسعر يبدأ من 66,545 ريال سعودي.

جيلي ازاكارا

نستكمل قائمة أنواع سيارات جيلي بالمملكة بالحديث عن أزاكارا، وهي واحدة من أحدث طرازات الأس يو في من الشركة، حيث تتميز بتصميم راقي توفر مختلف سبل الراحة والرفاهية لسائقها وركابها، كما تضم مقصورتها الكثير من التقنيات والتجهيزات المتطورة للغاية، وتأتي بسعر يبدأ من 77,045 ريال سعودي.

جيلي توجيلا

هذا ونصل أخيراً إلى جيلي توجيلا التي تأتي على هيئة أس يو في كوبيه رياضية لتكون أول سيارة معتمدة على منصة CMA التي طورت بواسطة كل من جيلي وفولفو السويدية، حيث تتمتع بواجهة هجومية ورياضية للغاية مع سقف مائل للخلف بحدة لمظهر كوبيه رياضي ومقصورة فخمة بمقاعد جلود نابا وشاشة عدادات رقمية بالكامل مع شاشة ترفيه وسطية عالية الإستجابة بجانب محرك 2 لترات تيربو بقوة 238 حصاناً وسعر يبدأ من 111,475 ريال سعودي.

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