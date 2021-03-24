الصدر يتحدث عن مأجورين لإضعاف هيبة الدولة، ويدعو لهذا الأمر

2021/03/24 | 10:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الثلاثاء، الحكومة إلى العمل بحزم ضد كل الأعمال المسلحة، مشددا على ضرورة عدم دوام ما اسماه الانفلات الأمني و...

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