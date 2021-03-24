بعملية كبرى.. ضبط 4 كغم من الكريستال وسبعة ملايين حبة مخدرة في الأنبار

2021/03/24 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

تمكنت قوات من فرقة المشاة الأولى من الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، من السيطرة على أكبر كمية من المخدرات بعملية نوعية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، قيادة فرقة المشاة الاولى ،تتمكن من ضبط كمية كبيرة من المخدرات نوع كرستال ما يقارب (4كغم) وحبوب مخدرة تقدر بسبعة مليون حبة مخدرة معدة للتهريب شرق قضاء الرطبة في محافظة الانبار".

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