فيديو... فيضان من العناكب يكتسح مجموعة منازل في أستراليا

2021/03/24 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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نتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من العناكب، تكتسح مجموعة من المنازل في ولاية ساوث ويلز جنوب أستراليا.

وأكدت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن سبب هذا الهجوم يعود إلى الطقس القاسي في الولاية الذي أدى إلى هروب العناكب إلى الأراضي الجافة.

وترجع أسباب هذه الظاهرة إلى سلوك العناكب عند حدوث تغيرات مناخية مفاجئة، كارتفاع الحرارة في الفصول الباردة أو العكس.



ما يدفعها إلى الهجرة، وهو سلوك يحدث بشكل طبيعي من حولنا ولكن لا تتم ملاحظته لأنه نادرا ما يحدث بشكل جماعي وبأعداد ضخمة كما حدث في استراليا، بحسب الصحيفة.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصال الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.

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