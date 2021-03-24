بالوثيقة.. استبعاد سبعة مرشحين من انتخابات اللجنة الأولمبية

2021/03/24 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

إستبعدت اللجنة القضائية السباعية المشرفة على الانتخابات الأولمبية سبعة مرشحين وذلك لاسباب مختلفة.

وذكر مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية حسين علي حسين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ان اللجنة القضائية درست ملفّات جميع المرشحين وأبعدت السادة سرمد عبدالأله لانتهاكه مدوّنة الخلق الرياضي، وعلي جعفر سماكة لشموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، ورند سعد محمود لانتهاكها قانون مكافحة المنشطات، وشعلان عبد الكاظم لثبوت توثيق قيد جنائي، وجميل عزيز جعين لعدم إستكماله متطلبات الترشيح، وسمير صادق الموسوي لوجود قرار عدم معارضة بتسليم رئاسة اتحاد الجودو، وعدي طارق الربيعي لعدم وجود إعتراف من الأولمبية الدولية".

وأضاف ان، "اللجنة القضائية مكّنت إتحاد الطائرة من تقديم مرشح بديل لجميل عزيز، مستوف ٍ للشروط، بدلاً عن المستبعد، كون الاتحاد من المكونات الرئيسة للجنة الآولمبية".

وبين،ان "اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قبلت ترشيح احمد شمس الدين مولود مرشحاً عن اتحاد المصارعة بدلاً عن المرشح المستبعد شعلان عبد الكاظم".

جدير بالذكر ان الجمعية العامة للجنة الآولمبية ستنعقد غداً الخميس، وعلى مدار يومين، لانتخاب أعضائها التكميليين والمكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

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