لليوم الثاني .. تراجع سعر صرف الدولار امام الدينار في بورصة اليوم

2021/03/24 | 10:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تراجع سعر صرف الدولار ولليوم الثاني على التوالي ليسجل 143.750 دينارا لكل مائة دولار في البورصة العراقية.حيث سجل سعر بيع الدولار 143,750 الف دينار لكل 100 دولار ، وسعر شراء الدولار 142,750لكل 100 دولار .وياتي هذا التراجع نتيجة لوجود اصوات داخل البرلمان العراقي تطالب بتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار في الموازنة العامة قبل اقراراها المقرر يوم السبت المقبل ./انتهى8

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