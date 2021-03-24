البياتي يدعو مفوضية الانتخابات الى اعادة النظر في قرار الغاء اصوات الخارج

2021/03/24 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، رفض التحالف قرار مفوضية الانتخابات القاضي بإلغاء انتخابات العراقيين في الخارج.وقال البياتي ان إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج، بذريعة وجود عمليات تزوير في الانتخابات السابقة ليس مبرراً، لأن للمفوضية يمكنها إلغاء أي … Readmore

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