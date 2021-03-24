2021/03/24 | 10:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني في مراسم توديع المؤرخ كمال مظهر: أن تكون كركوكيا فهذا ليس سهلا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 10:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني في مراسم توديع المؤرخ كمال مظهر: أن تكون كركوكيا فهذا ليس سهلا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني في مراسم توديع المؤرخ كمال مظهر: أن تكون كركوكيا فهذا ليس سهلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).