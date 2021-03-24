الكهرباء تحدد موعد الربط الكهربائي مع الأردن: أنجزنا 80% من الجانب العراقي

2021/03/24 | 10:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، اليوم الاربعاء، أن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ستتولى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن لتجهيز العراق بـ150 ميغاوات.وقال العبادي في تصريح صحفي، إن “مشاريع الربط الكهربائية مع دول الجوار تعد من المشاريع الحيوية المهمة التي تسهم، ليس فقط، في تجهيز العراق بالطاقة، وإنما تجعله محورا مهما لمناقلة الطاقة وتمريرها من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال”.وأضاف أن “مشروع الربط الكهربائي مع الأردن أجريت عليه عمليات مسح المسارات من الجانب العراقي وتحديد نقاط الربط لخطوط الطاقة، وهذا المشروع الحيوي سينفذ من قبل شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بمدة 26 شهرا […]

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