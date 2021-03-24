ديالى: انحسار مياه بحيرة حمرين هو الاكبر من نوعه منذ 6 سنوات

2021/03/24 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، أن انحسار مياه بحيرة حمرين الاستراتيجية هو الاكبر من نوعه منذ 6 سنوات.

وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” خزين بحيرة حمرين الاستراتيجي من المياه انخفض بنسبة 60% حتى الان ولم يبقى سوى 40% والانخفاض مستمر بسبب الحاجة لتغطية الاحتياجات البشرية والزراعية”.

واضاف الزركوشي،ان” انحسار بحيرة حمرين والتي تمثل الخزين الاستراتيجي الاهم لديالى هو الاكبر من نوعه منذ 6 سنوات وربما سيكون اكبر اذا ما استمر الوضع عما عليه”، مؤكدا أن “الامطار والسيول لم تسهم في اي زيادة ملحوظة على خزين البحيرة الذي يغطي اكثر من 75% من احتياجات ديالى بشكل عام”.

واشار الى ان” موسم ديالى الصيف المقبل سيكون صعب وقاس بعض الشي لان كمية المياه المتوفرة يجب التعامل معها بعناية مشددة لتفادي كارثة خاصة وان اي هدر سيفضي لنتائج مؤلمة جدا”.

وتعد بحيرة حمرين الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى وهي تستوعب اكثر من مليارين و400 مليون ن/3″.



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