العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة في سامراء

2021/03/24 | 11:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة جنوب سامراء....

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