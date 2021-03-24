أحدهم بالسرقة.. القبض على عدد من المتهمين في العاصمة بغداد

2021/03/24 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة في العاصمة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على عدد من المتهمين مطلوبين بجرائم متنوعة بينهم متهم أقدم على سرقة عجلة نوع رينو لوكان أجرة من منطقة الإسكان ببغداد".

وبينت المديرية إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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