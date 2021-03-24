بالصورة: ضبط نحو 7 ملايين حبة مخدرة معدة للتهريب في الأنبار

2021/03/24 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اليوم الأربعاء، ضبط كميات كبيرة من المخدرات في محافظة الأنبار.

وقال اللواء رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قيادة فرقة المشاة الاولى من ضبط كمية كبيرة من المخدرات نوع كرستال مايقارب (4كغم) وحبوب مخدرة تقدر بسبعة ملايين حبة مخدرة معدة للتهريب شرق قضاء الرطبة في الانبار".

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