الإعلام الأمني تصدر بياناً مفصلاً في عملية ضبط المخدرات بالأنبار

2021/03/24 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء (24 آذار 2021)، بياناً كشفت فيه تفاصيل ضبط مجموعة كبيرة من المخدرات في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يحاول العابثون والمخربون الإضرار بالمجتمع العراقي، وإدخال السموم المخدرة بشتى الطرق والمحاولات البائسة التي يتصدى لها رجال قواتنا الأمنية الباسلة بالمرصاد".

وأضافت: "استطاعت قوة مشتركة من فرقة المشاة الأولى بالجيش العراقي، ومكافحة إجرام الرطبة وبجهود استخبارية فريدة ومتميزة من ضبط نحو سبعة ملايين حبة مخدرة، وما يقارب تسعة كليو غراما من مادة الكرستال المخدرة، وأنواع أخرى من الحبوب والمؤثرات العقلية موضوعة داخل أكياس في عجلة نوع براد في أحد المآرب في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار".

وتابعت الخلية، أن "هذه العملية جاءت بعد متابعة ميدانية مستمرة، وعمل تميز بالمهنية استمر لعدة أيام، كما أن القوات الأمنية حصلت على معلومات وافية عن المتورطين بإدخال هذه الكمية من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية".

وأكد البيان، أن "الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها مستمرة بضرب رؤس المجرمين والإرهابيين، ولن تسمح لهم بإن ينالوا من هذا البلد المعطاء".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية قطعت عهدا أمام الشعب العراقي على أن تطهر أرض الوطن من الإرهابيين والقضاء على الجريمة بمختلف صورها، فالجريمة واحدة وأن تعددت مسمياتها".

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