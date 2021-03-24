إيران توقف النشاط الاقتصادي في أحد منافذها مع العراق لمدة أسبوع

2021/03/24 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الأربعاء، حقيقة إغلاق منفذ حدودي مع إيران شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "السلطات الإيرانية أوقفت جميع الأنشطة في منفذ مندلي الحدودي لمدة أسبوع كامل ابتداء من السبت الماضي بمناسبة أعياد نوروز والاحتفالات الكبيرة"، لافتا إلى أن "جميع عمليات التبادل التجاري معلقة بانتظار انتهاء الأسبوع".

وأضاف، أن "تعليق الأنشطة التجارية بمناسبة أعياد نوروز من الأمور الطبيعية التي تحصل في كل عام باعتباره من المناسبات الكبيرة في الجمهورية الإسلامية في إيران، لافتا إلى أن السبت القادم ستعود الأنشطة وتتدفق القوافل التجارية من جديد".

ويعد منفذ مندلي من المنافذ الحدودية المهمة مع إيران في قاطع شرق العراق وهو مخصص للتبادل التجاري حصرا بالوقت الراهن.

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