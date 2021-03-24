خلال لقائه الكاردينال ساكو ..وزير الثقافة يؤكد ضرورة التنسيق لتطوير مدينة أور الآثارية

2021/03/24 | 11:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم على اهمية تعزيز التنسيق من أجل الاستفادة،والاستثمار في المرحلة اللاحقة من زيارة البابا فرنسيس الى العراق.وقال الوزير خلال استقباله الكاردينال لويس رافاييل ساكو بطريرك بابل للكلدان، والوفد المرافق له: أنَّه يتم التخطيط لبناء مواقع سياحية ملائمة لاستقبال مجموعات السائحين، والحجاج المسيحيين قرب موقع المدينة الآثارية في أور.وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل المشهد العام بعد زيارة البابا من ناحية دعوات حوار الأديان، حيث أبرز اللقاء دعوة العراق لشيخ الأزهر في مصر الى زيارة بغداد في الفترة المقبلة.من جهته قال الكاردينال ساكو : إنَّ زيارة البابا فتحت الأبواب ؛ للتواصل مع الفاتيكان ،لتعزيز الاعتدال، وتفعيله إقليمياً، ودولياً.وتابع ساكو :نحن ندعو للحج الى أور لكننا سنكون بحاجةٍ لمنشآت هناك لتسهيل الزيارة الدينية، أنا حضرت الكثير من مؤتمرات الأديان ، وما جرى في أور من تحضيراتٍ لم يكن أقل من تلك الفعاليات.ودعا الوزير الى تنظيم مذكرة تفاهم تتضمن التعاون في إطار تنظيم هذه الزيارات الدينية بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار والوقف المسيحي، مع إقامة القداس في منطقة أور./انتهى8

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