بورما تفرج عن 600 متظاهر اعتقلوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب

2021/03/24 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت بورما الأربعاء عن أكثر من 600 شخص اعتقلتهم قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط/فبراير وسط تنديد جديد بقمع المجموعة العسكرية المتظاهرين.وأطلق النظام العسكري موجة أعمال عنف في إطار مساعيه لوقف التظاهرات في مختلف … Readmore

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