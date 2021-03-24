أسعار النفط تعاود الارتفاع مدعوماً بتفاؤل المستثمرين بعد هبوط ملحوظ في اليوم السابق

2021/03/24 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لهبوط هو الادنى منذ اوائل شباط ، وسط تطلع المستثمرين إلى صفقات بعد هبوط اليوم السابق.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.16 بالمئة إلى 60.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:30 … Readmore

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