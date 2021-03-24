الحشد الشعبي يعثر على أسلحة مختلفة جنوب سامراء

2021/03/24 | 11:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن العثور عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 313 ضمن قيادة قاطع سامراء للحشد الشعبي عثرت على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة جنوب سامراء”.وأضاف البيان أن “القوة تحركت بناء على معلومات استخباراتية وردت للواء تفيد بوجود أسلحة خفيفة ومتوسطة كان يستخدمها الدواعش في قرية أم الرحال جنوب سامراء، وعلى أثرها تحركت القوة واستولت على السلاح”.



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