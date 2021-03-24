وزير الخارجية القطري يبدأ زيارة رسمية الى بغداد

2021/03/24 | 11:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، الأربعاء، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.ومن المقرر ان يلتقي آل ثاني كبار المسؤولين العراقيين ويعقد مؤتمراً صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.وسيزور وزير الخارجية القطري، أربيل ويجتمع مع كبار المسؤولين في إقليم كردستان، حيث من المقرر أن يتم افتتاح قنصلية لقطر في أربيل.



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