ضبط سبعة ملايين حبة مخدرة و 9 كغم من مادة الكرستال غربي الأنبار

2021/03/24 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن ضبط نحو سبعة ملايين حبة مخدرة، وما يقارب تسعة كغم من الكرستال في عجلة نوع براد بقضاء الرطبة.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان " العابثين والمخربين يحاولون الإضرار بالمجتمع العراقي، وإدخال السموم المخدرة بشتى الطرق والمحاولات البائسة التي يتصدى لها رجال قواتنا الأمنية الباسلة ، حيث استطاعت قوة مشتركة من فرقة المشاة الأولى بالجيش العراقي، ومكافحة إجرام الرطبة وبجهود استخبارية فريدة ومتميزة من ضبط نحو سبعة ملايين حبة مخدرة، وما يقارب تسعة كليو غراما من مادة الكرستال المخدرة، وأنواع أخرى من الحبوب والمؤثرات العقلية موضوعة داخل أكياس في عجلة نوع براد في أحد المأرب في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار".واضافت ان "هذه العملية جاءت بعد متابعة ميدانية مستمرة، وعمل تميز بالمهنية استمر لعدة أيام"، مشيرة الى ان "القوات الأمنية حصلت على معلومات وافية عن المتورطين بإدخال هذه الكمية من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية".واكدت ان "الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها مستمرة بضرب رؤس المجرمين والإرهابيين، ولن تسمح لهم بإن ينالوا من هذا البلد المعطاء"، لافتة الى ان "القوات الأمنية قطعت عهدا أمام الشعب العراقي على أن تطهر أرض الوطن من الإرهابيين والقضاء على الجريمة بمختلف صورها، فالجريمة واحدة وأن تعددت مسمياتها".

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