خبير استراتيجي يستبعد انسحاب القوات الامريكية من العراق

2021/03/24 | 11:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي ان المرحلة المقبلة ستشهد علاقة جديدة بين العراق والولايات المتحدة، مستبعدا انسحاب القوات الامريكية بشكل كامل من العراق.

وقال الشريفي في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاربعاء 24/3/2021، إن المعطيات تؤشر الى ان المرحلة القادمة ستؤسس لعلاقة جديدة بين الولايات المتحدة والعراق قائمة على اسس ومشتركات ابعد بكثير من التعاون الامني والعسكري،

ومن المقرر ان تنطلق جولة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في الشهر المقبل، وهي الأولى منذ تولي الرئيس الامريكي جو بايدن منصبه، حيث من المقرر بحث ملفي الوجود الامريكي العسكري في العراق، والسلاح المنفلت في العراق.

الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي يرى ان الوجود الامريكي سيستعاض بوجود حلف الناتو فضلا عن وجود محدود لقوات امريكية بشكل مباشر في العراق، ضامنة لتمثيل الاطر العامة للاتفاق الاستراتيجي الذي يقضي بموجبه ان تكون الولايات المتحدة حامية للنظام السياسي والدولة العراقية وهو ما يقتضي عمليا ان تكون هناك قوات متواجدة، مضيفا "لكن في تقديري ستكون هذه القوات محدودة".

واضاف الشريفي "اما نزع السلاح المنفلت بتقديري يجري وان كان بخطى بطيئة ولكن يجري بشكل دقيق جدا، مع انطلاق الحوار وايجاد خط شروع لعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة سيصار الى غلق هذا الملف، ويصبح العراق دولة قانون ومؤسسات بعيدا عن هيمنة الاحزاب".

ويرى الشريفي ان "الايام القادمة قد تكون حبلى باحداث كبيرة جدا منها احتمالية تأسيس حكومة طوارئ لجعل الحوار اكثر رصانة وتحديدا في اطره القانونية وابعاده السياسية بعيدا عن المؤثرات الحزبية"، مضيفا "المرحلة القادمة ستشهد تغييرا جذريا وشاملا للنموذج السياسي وحتى لربما غياب الكثير من الاحزاب والشخصيات عن الساحة السياسية، ادراكا من الولايات المتحدة بأنهم قد فشلوا في اداء مهامهم السياسية وان يكونوا قادة رأي وقادة وطنيين"، مشددا على ان المرحلة المقبلة "ستشهد تغييرا جذريا وشاملا باتجاه تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق".

PUKmedia / فائق إيزدي

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