مراسيم مهيبة لتوديع جثمان المؤرخ كمال مظهر

2021/03/24 | 11:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعيت الاوساط الثقافية والسياسية في مدينة اربيل ، اليوم الاربعاء، وفي مراسيم مهيبة جثمان المؤرخ الكوردي المعروف كمال مظهر الذي وافته المنية قبل عدة ايام.

وحضر مراسيم التشييع نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان ومحمد حمه سعيد وزير الثقافة في حكومة اقليم كوردستان وعثمان الغانمي وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية وممثل رئيس الجمهورية وجمع من الكتاب والمثقفين.

وقال نيجيرفان بازراني خلال كلمة القاها في المراسيم: ان الدكتور كمال مظهر لعب دورا كبيرا في كتابة تاريخ شعب كوردستان وهو مبعث فخر لجميع ابناء شعب كوردستان.

واضاف: ان الدكتور كمال مظهر كان عالما ومؤرخا كبيرا وسخر جميع سنوات حياته لاظهار حقائق تاريخ شعب كوردستان عن طريق جمع العشرات من الوثائق التاريخية.

واوضح: هذا الانسان الكبير الذي نجتمع اليوم لوداعه لديه العشرات من الكتب حول تاريخ كوردستان واشرف على العشرات من البحوث في جامعات العراق والخارج وعمل بشكل كبير على تعزيز وتقوية التعايش بين جميع المكونات.

واوضح: ان الدكتور كمال مظهر عمل بشكل كبير وبكل جهد من اجل حماية اللغة والثقافة والثرات الكوردي وبامكانيات محدودة، ورغم كل المصاعب التي واجهها، اصر الراحل على دعم الحركة الثقافة في اقليم كوردستان.

بعد ذلك القى محمد حمه سعيد وزير الثقافة في حكومة اقليم كوردستان كلمة، اشار خلالها الى الدور الكبير الذي لعبه الدكتور كمال مظهر في توثيق وحماية تاريخ شعب كوردستان.

واضاف: كان الراحل رجلا مخلصا ووفيا وحتى اللحظات الاخيرة من عمره كان شجاعا وصنديدا ونتاجاته ستظل خالدة في قلوبنا وتاريخنا الى الابد وان رحيله خسارة كبير من الصعب جدا تعويضها.

هذا ومن المقرر ان يوارى جثمان الدكتور الراحال كمال مظهر وفي مراسيم مهيبة الثرى في تلة سيوان بمدينة السليمانية، اليوم الاربعاء.

PUKmedia خاص

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