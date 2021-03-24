ماكرون يحذر من محاولات تدخل لتركيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

2021/03/24 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من “محاولات تدخل” من جانب تركيا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي ستجرى في 2022، من دون أن يغلق الباب أمام تحسن العلاقات المتوترة منذ أكثر من عام مع أنقرة.وقال ماكرون في إطار فيلم … Readmore

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