قرارات جديدة من وزارة التربية بشأن الامتحانات والطلبة المتغيبين (وثيقة)

2021/03/24 | 11:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، الأربعاء، قرارات جديدة بشأن التلاميذ والطلبة المتغيبين في اليوم الأول من الامتحانات.

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وبحسب وثائق حصل عليها "ناس"، (24 آذار 2021)، فإن "الوزارة وافقت على اداء التلاميذ والطلبة في جميع المراحل الدراسية الذين لم يتمكنوا من الحضور الى امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس، بادائه في يوم اخر ضمن يوم أخر من الا

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