هيئة قناة السويس تؤكد العمل على إنقاذ السفينة الجانحة وفتح المجرى الأصلي للقناة أمام الملاحة

2021/03/24 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قناة السويس الأربعاء أن وحدات إنقاذ وثماني قاطرات تابعة للهيئة “تواصل جهودها لتعويم سفينة حاويات بنمية العملاقة” جنحت خلال عبورها القناة نتيجة سوء الأحوال الجوية.وقال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في بيان إن عمليات إنقاذ السفينة التي جنحت … Readmore

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