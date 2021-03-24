الحشد الشعبي يعثر على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة جنوب سامراء

2021/03/24 | 11:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عثرت قوة من قيادة قاطع سامراء للحشد الشعبي،اليوم الأربعاء، على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في قرية أم الرحال جنوب سامراء.وذكر اعلام الحشد في بيان ، ان "القوة تحركت بناء على معلومات استخباراتية وردت للواء تفيد بوجود أسلحة خفيفة ومتوسطة كان يستخدمها الدواعش في قرية أم الرحال جنوب سامراء، وعلى أثرها تحركت القوة واستولت على السلاح"./انتهى8

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