النصر يرحب بالتعاون مع دول الإقليم ويؤكد: العراق ليس ضعيفا ولا يتوسل

2021/03/24 | 11:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رحب ائتلاف النصر، اليوم الأربعاء، بتعاون العراق مع دول الاِقليم، فيما طالب بالكف عن التدخل، في شؤون العراق الداخلية.وقالت الناطق باسم الائتلاف، آيات المظفر، في بيان، إن “النصر يرحب بالتعاون والتكامل مع دول الإقليم، لضمان بسط الاستقرار والتنمية للجميع، بدل أجندات الصراع والكراهية والحروب”.وأشارت مظفر الى أن “العراق كان أكبر ضحية لصراع المحاور بالمنطقة وما زال، ودفع غالباً من أمنه واستقراره وتنميته جراء تدخل الدول بشؤونه الداخلية، وعلى العديد من الدول اِدراك خطورة استمرار سياساتها غير المسؤولة تجاه العراق”.وأضافت، أن “العراق يطلب التعاون والتضامن، إِلا أنه لا يتوسل وليس بضعيف، وله العديد من الاوراق الايجابية وأوراق […]

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