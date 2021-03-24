بالصور: ضبط نحو 7 ملايين حبة مخدرة معدة للتهريب في الأنبار

2021/03/24 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، ضبط كميات كبيرة من المخدرات في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العابثين والمخربين يحاولون الإضرار بالمجتمع العراقي، وإدخال السموم المخدرة بشتى الطرق والمحاولات البائسة التي يتصدى لها رجال القوات الأمنية الباسلة بالمرصاد، حيث استطاعت قوة مشتركة من فرقة المشاة الأولى بالجيش العراقي، ومكافحة إجرام الرطبة وبجهود استخبارية فريدة ومتميزة من ضبط نحو سبعة مليون حبة مخدرة، وما يقارب تسعة كليو غراما من مادة الكرستال المخدرة، وأنواع أخرى من الحبوب والمؤثرات العقلية موضوعة داخل أكياس في عجلة نوع براد في أحد المأرب في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار".

واضاف البيان ان "العملية جاءت بعد متابعة ميدانية مستمرة، وعمل تميز بالمهنية استمر لعدة أيام، كما أن القوات الأمنية حصلت على معلومات وافية عن المتورطين بإدخال هذه الكمية من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية".وتابع ان "الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها مستمرة بضرب رؤس المجرمين والإرهابيين، ولن تسمح لهم بإن ينالوا من هذا البلد المعطاء".واردف ان "القوات الأمنية قطعت عهدا أمام الشعب العراقي على أن تطهر أرض الوطن من الإرهابيين والقضاء على الجريمة بمختلف صورها، فالجريمة واحدة وأن تعددت مسمياتها".

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