2021/03/24 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انطلقت صباح اليوم الاربعاء ، جولة المباحثات الوزارية العراقية الأردنية في عمّان بحضور الوفد الوزاري المصري عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق جولة المباحثات الوزارية العراقية الأردنية المصرية في عمّان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق جولة المباحثات الوزارية العراقية الأردنية المصرية في عمّان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).