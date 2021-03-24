الأزمة النيابية: العراق شبه مسيطر على كورونا

2021/03/24 | 11:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..أكد مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي ، الأربعاء، أن وزارة الصحة يقظة بشكل كبير في تعاملها مع فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الفيروس مسيطر عليه رغم تجاوز عتبة 4 آلاف إصابة يوميا .وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاعداد المسجلة اصابتها يوميا بفيروس كورونا لا تشكل في الوقت الراهن خطرا كبيرا على المنظومة الصحية” .وأضاف أن “ العراق شبه مسيطرة على الوضع”، عازيا ذلك الى “مجموعة التدابير المعتمدة منذ ظهور الحالات الأولى من المصابين”.وشكت وزارة الصحة والبيئة ، أمس الثلاثاء، من ضعف إقبال المواطنين على لقاح كورونا ، مؤكدة ان اقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف جدا حيث بلغ عدد المسجلين على اللقاح حتى الان 68 الف مواطن.



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